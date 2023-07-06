РФ ударила по жилому дому и магазину в Херсоне: есть раненые
Четверг, 6 июля 2023, 16:31
В результате российского обстрела Херсона 6 июля пострадали по меньшей мере три человека.
Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь: "Враг ударил по жилому дому (в Херсоне - ред). Легкие ранения получила 41-летняя женщина, а 64-летнего мужчину госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести".
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Детали: Также под российский обстрел попал продуктовый магазин. У 39-летней продавщицы диагностировали контузию, ее жизни ничего не угрожает.