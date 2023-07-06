Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне сбросили взрывчатку возле пункта выдачи гумпомощи в Херсонской области: есть раненая

Валентина РоманенкоЧетверг, 6 июля 2023, 18:21
Россияне сбросили взрывчатку возле пункта выдачи гумпомощи в Херсонской области: есть раненая
фото прокуратуры

Российские войска 6 июля в очередной раз обстреляли Херсонщину, есть травмированные.

Источник: прокуратура Херсонской области

Детали: В результате обстрелов населенных пунктов в Херсонском районе пострадали по меньшей мере шесть человек.

Также в одном из сел Новоалександровской громады, вблизи пункта выдачи гуманитарной помощи, российские военные сбросили взрывчатку с беспилотника, ранения получила местная жительница.

Реклама:

К вечеру вражеские войска атаковали село в Бериславском районе, был травмирован местный житель. По предварительным данным, обстрел мирного поселения осуществлялся управляемыми авиабомбами.

В результате обстрелов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, автотранспорт.

 
 

Правоохранители начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

ВИДЕО ДНЯ

"Украинская правда" в Threads

Темы: Херсонская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополненоВ Сумах раздались звуки взрывов – СМИ

В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий

Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться

видеоУже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии

Украина изменила тактику контрнаступления после значительных потерь техники - NYT

ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак

Все новости...
Херсонская область
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
За сутки из-за обстрелов 6 человек погибли, еще по меньшей мере 50 ранены
Оккупанты выпустили более 400 снарядов по Херсонщине, за сутки − 2 погибших
Последние новости
00:59
Воздушники предупредили об угрозе применения россиянами баллистики и беспилотников
00:17
На Таврическом направлении враг за сутки потерял 2 роты – Тарнавский
23:43
На острове в Испании, ранее пострадавшем от вулкана – сотни эвакуированных из-за пожара
23:31
дополненоВ Сумах раздались звуки взрывов – СМИ
23:17
Более 50 россиян признаны виновными в совершении военных преступлений в Украине – генпрокурор
22:54
Уоллес объяснил, почему считает Россию крайне серьезной угрозой в последующие годы
22:36
обновленоНа половине территории Украины звучала тревога: были пуски ракет
22:31
В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий
22:16
В Запорожье слышали звук взрыва – СМИ
21:45
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
Все новости...
Реклама: