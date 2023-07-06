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Россияне сбросили взрывчатку возле пункта выдачи гумпомощи в Херсонской области: есть раненая

Валентина РоманенкоЧетверг, 6 июля 2023, 18:21
Россияне сбросили взрывчатку возле пункта выдачи гумпомощи в Херсонской области: есть раненая
фото прокуратуры

Российские войска 6 июля в очередной раз обстреляли Херсонщину, есть травмированные.

Источник: прокуратура Херсонской области

Детали: В результате обстрелов населенных пунктов в Херсонском районе пострадали по меньшей мере шесть человек.

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Также в одном из сел Новоалександровской громады, вблизи пункта выдачи гуманитарной помощи, российские военные сбросили взрывчатку с беспилотника, ранения получила местная жительница.

К вечеру вражеские войска атаковали село в Бериславском районе, был травмирован местный житель. По предварительным данным, обстрел мирного поселения осуществлялся управляемыми авиабомбами.

В результате обстрелов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, автотранспорт.

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Правоохранители начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Темы: Херсонская областьвойна
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