Враг пытался вытеснить ВСУ с занимаемых позиций на лиманском направлении – Генштаб

Источник: сводка Генштаба

Детали: С начала суток 6 июля российские оккупационные войска нанесли 41 авиационный удар и осуществили 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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В частности, российская армия обстреливала мирные населенные пункты Херсонской и Харьковской областей.

Противник сосредотачивает основные усилия на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях - в течение суток состоялось 20 боевых столкновений.

На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

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Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах. Продолжается перемещение на территорию России подразделений ВС РФ, проходивших подготовку на полигонах Беларуси.

На северском и слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие.

На купянском направлении украинские воины стойко держат оборону.

На лиманском направлении в течение суток, при поддержке авиации, противник предпринимал попытки вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе Белогоровки и Кармазиновки Луганской области, успеха не имел.

На бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, украинские защитники успешно отбили атаки противника в районах Ивановского и Белой Горы.

На авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Первомайского Донецкой области.

На марьинском направлении, под огнем артиллерии, наши защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка.

На шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области.

На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы, отмечают в Генштабе.

В свою очередь авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, 6 артиллерийских средств на огневых позициях и 3 станции радиоэлектронной борьбы врага.