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Россия в первый день сентября убила нескольких гражданских в Херсонской и Донецкой областях

Роман ПетренкоСуббота, 2 сентября 2023, 08:24
Россия в первый день сентября убила нескольких гражданских в Херсонской и Донецкой областях
инфографика: донецкая ова

Российские оккупанты за сутки 1 сентября убили и ранили нескольких человек в Херсонской и Донецкой областях.

Источник: Херсонская и Донецкая ОГА

Детали: За минувшие сутки противник совершил 59 обстрелов по Херсонщине, выпустив 212 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации.

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В области погибли 2 человека, еще двое ранены.

По городу Херсон враг выпустил 6 снарядов.

Также за 1 сентября россияне убили 1 жителя Донецкой области - в селе Шевченко.

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Еще 3 человека в области за сутки получили ранения - в Красногоровке, Курахово и Нетайлово.

Темы: Херсонская областьДонецкая областьвойна
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