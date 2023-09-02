Россия в первый день сентября убила нескольких гражданских в Херсонской и Донецкой областях
Суббота, 2 сентября 2023, 08:24
Российские оккупанты за сутки 1 сентября убили и ранили нескольких человек в Херсонской и Донецкой областях.
Источник: Херсонская и Донецкая ОГА
Детали: За минувшие сутки противник совершил 59 обстрелов по Херсонщине, выпустив 212 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации.
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В области погибли 2 человека, еще двое ранены.
По городу Херсон враг выпустил 6 снарядов.
Также за 1 сентября россияне убили 1 жителя Донецкой области - в селе Шевченко.
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Еще 3 человека в области за сутки получили ранения - в Красногоровке, Курахово и Нетайлово.