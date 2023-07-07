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Резников поговорил с главой Пентагона и анонсировал "хорошие новости"

Ольга ГлущенкоПятница, 7 июля 2023, 05:18
Резников поговорил с главой Пентагона и анонсировал хорошие новости
Резников и Остин, коллаж из Twitter Резникова

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином, после чего анонсировал "хорошие новости".

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь: "Обсудили текущую ситуацию на передовой и дальнейшие шаги контрнаступательной операции, а также другие актуальные вопросы.

Мы сверили часы перед следующим заседанием UDCG в формате "Рамштайн", которое состоится вскоре после Вильнюсского саммита НАТО".

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Детали: По словам Резникова, министры также говорили о новых проектах, связанных с поставками различных видов боеприпасов.

На фоне этого Резников анонсировал "хорошие новости".

"Украинская правда" в Threads

Темы: РезниковСШАМинобороны
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