Резников поговорил с главой Пентагона и анонсировал "хорошие новости"

Резников и Остин, коллаж из Twitter Резникова

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином, после чего анонсировал "хорошие новости".

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь: "Обсудили текущую ситуацию на передовой и дальнейшие шаги контрнаступательной операции, а также другие актуальные вопросы.

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Мы сверили часы перед следующим заседанием UDCG в формате "Рамштайн", которое состоится вскоре после Вильнюсского саммита НАТО".

Детали: По словам Резникова, министры также говорили о новых проектах, связанных с поставками различных видов боеприпасов.

На фоне этого Резников анонсировал "хорошие новости".