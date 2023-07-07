Белый дом: США активно рассматривают вопрос о кассетных боеприпасах для Украины

Вопрос предоставления Украине кассетных боеприпасов активно рассматривается администрацией США.

Как пишет "Европейская правда", об этом в общении с журналистами на борту Air Force One на пути в штат Южная Каролина заявил заместитель пресс-секретаря Белого Дома Эндрю Бейтс.

"Этот вопрос активно рассматривается. У меня нет объявления в данный момент по этому поводу", – отметил он.

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Бейтс подчеркнул, что США сосредоточены на том, чтобы предоставлять Украине "широкий спектр боеприпасов", которые Вооруженные силы страны активно используют в борьбе с российской агрессией.

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена уже завтра объявит о новом пакете военной помощи Украине, в котором в том числе будут и кассетные снаряды.

В Пентагоне пока не подтверждают информацию о передаче кассетных боеприпасов Украине, однако отметити, что этот вопрос рассматривается.

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Представитель Минобороны США заявил, что предоставление так называемых усовершенствованных обычных боеприпасов двойного назначения (DPICM) действительно находится на обсуждении, но "конкретных объявлений пока нет".