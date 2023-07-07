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Белый дом: США активно рассматривают вопрос о кассетных боеприпасах для Украины

"Европейская правда"Пятница, 7 июля 2023, 08:32
Белый дом: США активно рассматривают вопрос о кассетных боеприпасах для Украины
Последствия обстрела Херсонщины 6 июля, фото облпрокуратуры

Вопрос предоставления Украине кассетных боеприпасов активно рассматривается администрацией США.

Как пишет "Европейская правда", об этом в общении с журналистами на борту Air Force One на пути в штат Южная Каролина заявил заместитель пресс-секретаря Белого Дома Эндрю Бейтс.

"Этот вопрос активно рассматривается. У меня нет объявления в данный момент по этому поводу", – отметил он.

Бейтс подчеркнул, что США сосредоточены на том, чтобы предоставлять Украине "широкий спектр боеприпасов", которые Вооруженные силы страны активно используют в борьбе с российской агрессией.

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По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена уже завтра объявит о новом пакете военной помощи Украине, в котором в том числе будут и кассетные снаряды.

В Пентагоне пока не подтверждают информацию о передаче кассетных боеприпасов Украине, однако отметити, что этот вопрос рассматривается.

Представитель Минобороны США заявил, что предоставление так называемых усовершенствованных обычных боеприпасов двойного назначения (DPICM) действительно находится на обсуждении, но "конкретных объявлений пока нет".

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Темы: СШАоружиепомощь Украине
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