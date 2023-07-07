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На саммите НАТО будут обсуждать вопросы долгосрочной безопасности Украины - Белый дом

"Европейская правда"Пятница, 7 июля 2023, 09:44

На саммите НАТО в Вильнюсе будут обсуждать вопрос долгосрочных обязательств для Украины в сфере безопасности.

Как пишет "Европейская правда" об этом в интервью Голосу Америки заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я просто не буду опережать наших союзников или саммит. Я вам скажу, что долгосрочные обязательства для Украины в сфере безопасности обязательно будут темой обсуждений", - подчеркнул Кирби.

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Он отметил, что важнейшими акцентами остаются помощь Украине в войне против России, а также послевоенное восстановление.

"Мы считаем, что самым важным является оставаться сосредоточенными на борьбе, которую они сейчас ведут. И смотреть на послевоенную Украину, на то, какими будут потребности ее безопасности, и какие обязательства мы и наши союзники можем взять на себя, чтобы помочь им оставаться в безопасности, потому что они и в дальнейшем будут иметь большую границу с Россией", - добавил Кирби.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас - даже если страна присоединится к Альянсу после войны.

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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о том, что на саммите НАТО в Вильнюсе удастся договориться о таких обязательствах перед Украиной, которые ее не разочаруют.

Читайте также эдиториал "Европейской правды" на эту тему: Приглашение Украины в НАТО нужно самому Альянсу. Саммит в Вильнюсе - лучшее время для этого

Темы: НАТОСШАгарантии безопасности
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