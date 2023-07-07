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В Литве предупредили об опасности поездок в Беларусь: разведка агрессивно вербует всех подряд

"Европейская правда"Пятница, 7 июля 2023, 09:59

Департамент госбезопасности Литвы предупредил об опасности поездок в Беларусь из-за активизации разведки страны, которая пытается вербовать литовских граждан.

Как пишет "Европейская правда", об этом рассказала представительница ДГБ Литвы Аурелия Верницкайте, сообщает Delfi.

"Белорусская разведка ведет себя агрессивно на границе, на КПП - опрашивает граждан Литвы, которые едут в Беларусь", - сказала Верницкайте.

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По ее словам, потенциальной мишенью белорусской разведки может стать каждый, кто въезжает на территорию Беларуси.

"Из того, что мы видим в последнее время, как белорусская, так и российская разведка, которые тесно сотрудничают, пытаются вербовать всех подряд. Это необязательно люди, которые занимают высокие должности в госучреждениях, это необязательно люди, у которых есть доступ к засекреченной информации. Пытаются завербовать всех, кого получается. А потом решают, как использовать человека: для распространения пропаганды, для связи, в операциях и так далее", - отметила Верницкайте.

Она рассказала, что на границе у людей на проверку берут телефоны, компьютеры, проверяют контакты, фотографии и данные о последних поездках.

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В ведомстве призвали отказаться от поездок в Россию и Беларусь.

Ранее министр иностранных дел и новоизбранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал граждан страны отказаться от поездок то России и Беларуси.

Ринкевичс отметил, что людям, которые едут в Россию и Беларусь, надо осознавать, что возможность Латвии им помочь, если возникнут какие-то проблемы, очень серьезно ограничена, организовать эвакуацию из этих стран невозможно.

Темы: ЛитваБеларусь
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