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Лукашенко требует извинений от тех, кто называет его диктатором

Станислав ПогориловПятница, 7 июля 2023, 14:34
Лукашенко требует извинений от тех, кто называет его диктатором
Александр Лукашенко, фото: Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ждет извинений от тех, кто его называет диктатором, потому что не считает себя таковым.

Источник: провластное белорусское информагентство "Белта"

Прямая речь Лукашенко: "Что касается последнего диктатора Европы, вы должны уже извиниться передо мной. Вы уже отошли от этого определения. Никакой я не диктатор, а если и диктатор, то не последний".

Детали: На встрече с журналистами Лукашенко начал убеждать, что он не властвует в Беларуси, а просто работает на высокой должности.

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"Если вы думаете, что, находясь при этой власти, я что-то чрезмерное получил, и получил ли вообще, вы ошибаетесь. Ничего подобного. Я работаю на большой, высокой должности, которую мне доверил народ. Работаю. А не властвую", - сказал он.

Лукашенко также начал рассказывать, что пока не думает о президентских выборах, а лишь о том, что будет после него. "Я пока что о президентских выборах даже не задумывался. Честно. И не планировал. Только в плане рассуждений: а что будет после меня? Только в этом ключе. А так я абсолютно ничего не планировал", - отметил он.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоБеларусь
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