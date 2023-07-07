Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лукашенко требует извинений от тех, кто называет его диктатором

Станислав ПогориловПятница, 7 июля 2023, 14:34
Лукашенко требует извинений от тех, кто называет его диктатором
Александр Лукашенко, фото: Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ждет извинений от тех, кто его называет диктатором, потому что не считает себя таковым.

Источник: провластное белорусское информагентство "Белта"

Прямая речь Лукашенко: "Что касается последнего диктатора Европы, вы должны уже извиниться передо мной. Вы уже отошли от этого определения. Никакой я не диктатор, а если и диктатор, то не последний".

Реклама:

Детали: На встрече с журналистами Лукашенко начал убеждать, что он не властвует в Беларуси, а просто работает на высокой должности.

"Если вы думаете, что, находясь при этой власти, я что-то чрезмерное получил, и получил ли вообще, вы ошибаетесь. Ничего подобного. Я работаю на большой, высокой должности, которую мне доверил народ. Работаю. А не властвую", - сказал он.

Лукашенко также начал рассказывать, что пока не думает о президентских выборах, а лишь о том, что будет после него. "Я пока что о президентских выборах даже не задумывался. Честно. И не планировал. Только в плане рассуждений: а что будет после меня? Только в этом ключе. А так я абсолютно ничего не планировал", - отметил он.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЛукашенкоБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Лукашенко
"Вагнеровцы" из Беларуси никуда не убегают – Лукашенко
Лукашенко заявил, что не давал гарантий безопасности Пригожину, и отбеливает Путина
Лукашенко поздравил украинцев и посоветовал использовать соседство для прекращения "конфронтации" 
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: