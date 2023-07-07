Лукашенко требует извинений от тех, кто называет его диктатором
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ждет извинений от тех, кто его называет диктатором, потому что не считает себя таковым.
Источник: провластное белорусское информагентство "Белта"
Прямая речь Лукашенко: "Что касается последнего диктатора Европы, вы должны уже извиниться передо мной. Вы уже отошли от этого определения. Никакой я не диктатор, а если и диктатор, то не последний".
Детали: На встрече с журналистами Лукашенко начал убеждать, что он не властвует в Беларуси, а просто работает на высокой должности.
"Если вы думаете, что, находясь при этой власти, я что-то чрезмерное получил, и получил ли вообще, вы ошибаетесь. Ничего подобного. Я работаю на большой, высокой должности, которую мне доверил народ. Работаю. А не властвую", - сказал он.
Лукашенко также начал рассказывать, что пока не думает о президентских выборах, а лишь о том, что будет после него. "Я пока что о президентских выборах даже не задумывался. Честно. И не планировал. Только в плане рассуждений: а что будет после меня? Только в этом ключе. А так я абсолютно ничего не планировал", - отметил он.