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Лукашенко заявил, что не давал гарантий безопасности Пригожину, и отбеливает Путина

Ирина БалачукПятница, 25 августа 2023, 16:24
Лукашенко заявил, что не давал гарантий безопасности Пригожину, и отбеливает Путина
Александр Лукашенко. Фото president.gov.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он не гарантировал безопасности главарю "ЧВК Вагнер" Евгению Пригожину после его попытки организовать мятеж в России.

Источник: белорусское госиздание Белта

Прямая речь Лукашенко: "Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это. во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел".

Детали: Он также заявил, что дважды говорил с Пригожиным о безопасности.

Прямая речь Лукашенка: "Мы дважды подходили к этому. Первый раз, когда я ему звонил и шли переговоры, когда они маршем шли на Москву. Я ему говорю: "Жень, ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь?" В пылу этот человек (только с фронта): "Черт с ним, погибну!" Я ему говорю: "Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла". − "Не, не, не. Я так не хочу. Я героем погибну". Вот первый разговор шел. Второй раз, когда он приезжал ко мне с Димой Уткиным. Я категорически их обоих предупредил: "Ребята, смотрите".

Детали: Он также уверят, что Путин не может стоять за покушением на Пригожина − мол, "очень грубая работа".

"Я не могу сказать, кто это сделал. Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата. Но я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло", − заявил Лукашенко.

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Темы: ПригожинЛукашенкокатастрофыПутин
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