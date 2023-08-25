"Вагнеровцы" из Беларуси никуда не убегают – Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что "вагнеровцы" останутся в стране несмотря на смерть основателя "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина.

Источник: белорусское государственное агентство БЕЛТА со ссылкой на Лукашенко

Прямая речь: ""Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси, как бы кому-то этого не хотелось. Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться "Вагнер". И эти снимки из космоса, что мы что-то демонтируем...

Почему мы лишние палатки убираем – столько не надо. Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек. Сейчас нет необходимости их здесь держать. Поэтому никуда они не убегают".

Предыстория: