Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Вагнеровцы" из Беларуси никуда не убегают – Лукашенко

"Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 16:31
Вагнеровцы из Беларуси никуда не убегают – Лукашенко
НАЕМНИКИ ЧВК "ВАГНЕР", ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что "вагнеровцы" останутся в стране несмотря на смерть основателя "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина.

Источник: белорусское государственное агентство БЕЛТА со ссылкой на Лукашенко

Прямая речь: ""Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси, как бы кому-то этого не хотелось. Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться "Вагнер". И эти снимки из космоса, что мы что-то демонтируем...

Почему мы лишние палатки убираем – столько не надо. Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек. Сейчас нет необходимости их здесь держать. Поэтому никуда они не убегают".

Предыстория:

Темы: БеларусьВагнерЛукашенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Беларусь
Польские пограничники завернули почти 200 мигрантов из Беларуси за сутки
Пограничники подтверждают, что "вагнеровцы" выезжают из Беларуси
Лагерь Вагнера в Беларуси активно демонтируют
Последние новости
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
Все новости...
Реклама: