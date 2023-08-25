"Вагнеровцы" из Беларуси никуда не убегают – Лукашенко
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что "вагнеровцы" останутся в стране несмотря на смерть основателя "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина.
Источник: белорусское государственное агентство БЕЛТА со ссылкой на Лукашенко
Прямая речь: ""Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси, как бы кому-то этого не хотелось. Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться "Вагнер". И эти снимки из космоса, что мы что-то демонтируем...
Почему мы лишние палатки убираем – столько не надо. Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек. Сейчас нет необходимости их здесь держать. Поэтому никуда они не убегают".
Предыстория:
- Вечером 23 августа в Тверской области России разбился небольшой самолет, Росавиация заявила, что среди пассажиров значится главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
- Росавиация опубликовала полный список пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области вечером 23 августа, в нем указан и главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) склоняются к мнению, что российский диктатор Владимир Путин отомстил за унижение мятежом и отдал приказ уничтожить руководство "ЧВК Вагнера".
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого отношения к гибели в России главаря наемников ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
- Спутниковые снимки от 1 и 23 августа показывают, что "Вагнер" демонтировал почти треть палаток в своем лагере в Целе, Асиповичи, Беларусь, за предыдущий месяц.
- Украинские пограничники и разведка 24 августа сообщили, что фиксируют отток российских наемников с территории Беларуси.