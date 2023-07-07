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Белый дом: Гарантии безопасности для Украины до сих пор не согласованы

"Европейская правда"Пятница, 7 июля 2023, 20:13

Соединенные Штаты вместе с другими союзниками и партнерами продолжают вести дискуссии о гарантиях безопасности для Украины до ее вступления в НАТО, но содержание этих обсуждений не будет разглашаться.

Об этом на брифинге для журналистов в пятницу заявила старший директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слот, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Представительница Белого дома подтвердила, что США "продолжают вести переговоры с Украиной, вместе с другими союзниками и партнерами, о том, как мы можем лучше заверить Украину в их долгосрочной безопасности, чтобы сдержать любую будущую агрессию после окончания этой войны".

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"Но пока что эти разговоры продолжаются. На данном этапе я не могу вдаваться в подробности того, что мы обсуждаем", – подчеркнула Слот.

Чиновница лишь отметила, что на саммите НАТО – где такие гарантии безопасности, как ожидается, могут быть объявлены – Соединенные Штаты заверят в усилении неизменной приверженности обеспечению того, чтобы "Украина оставалась демократической, независимой, суверенной и процветающей".

"Сейчас я не могу сказать наперед что-то, кроме того, что мы остаемся крайне преданными тому, чтобы продолжать оказывать поддержку, в которой нуждается Украина. Поэтому мы обсуждаем с ними структуры и форматы, которые позволят нам делать это эффективно", – пояснила представительница Совета нацбезопасности США.

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По данным немецкого издания FAZ, соглашение о гарантиях безопасности для Украины может быть подписано до саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что гарантии безопасности реально нужны Украине, но не как альтернатива членству, а на время, пока Украина не стала членом НАТО.

Читайте также редакционную статью "Европейской правды": История творится в Вильнюсе. Саммит НАТО будет определяющим и для Украины, и для Байдена.

Темы: СШАвойнаУкраинагарантии безопасности
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