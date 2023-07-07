Члены НАТО согласились тратить на оборону от 2% ВВП – СМИ

Страны-члены НАТО достигли консенсуса относительно того, чтобы установить обязательный порог расходов на оборону на уровне 2% от ВВП.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

По словам информированных собеседников агентства, союзники согласились повысить ежегодные расходы на оборону до минимум 2% валового внутреннего продукта (ВВП).

Это одно из ожидаемых решений предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе.

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Также в СМИ попали слухи о том, что для Люксембурга в этом вопросе готовят исключение из-за особенностей этой страны.

Напомним, уже 11 стран-членов НАТО достигли или пересекли порог в 2% ВВП на оборону, тогда как до недавнего времени таких союзников было только семь. На первом месте по объемам расходов на оборону относительно своего ВВП оказалась Польша, на втором – США.

По сравнению с 2014 годом, наиболее существенно выросли расходы союзников на восточном фланге НАТО.

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