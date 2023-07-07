Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Члены НАТО согласились тратить на оборону от 2% ВВП – СМИ

"Европейская правда"Пятница, 7 июля 2023, 20:54

Страны-члены НАТО достигли консенсуса относительно того, чтобы установить обязательный порог расходов на оборону на уровне 2% от ВВП.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

По словам информированных собеседников агентства, союзники согласились повысить ежегодные расходы на оборону до минимум 2% валового внутреннего продукта (ВВП).

Это одно из ожидаемых решений предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе.

Реклама:

Также в СМИ попали слухи о том, что для Люксембурга в этом вопросе готовят исключение из-за особенностей этой страны.

Напомним, уже 11 стран-членов НАТО достигли или пересекли порог в 2% ВВП на оборону, тогда как до недавнего времени таких союзников было только семь. На первом месте по объемам расходов на оборону относительно своего ВВП оказалась Польша, на втором – США.

По сравнению с 2014 годом, наиболее существенно выросли расходы союзников на восточном фланге НАТО.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: НАТО готовит деньги и снаряды: на чем сосредоточился Альянс во время контрнаступления Украины.

Темы: НАТОВВП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополненоВ Сумах раздались звуки взрывов – СМИ

В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий

Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться

видеоУже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии

Украина изменила тактику контрнаступления после значительных потерь техники - NYT

ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак

Все новости...
НАТО
Путь Грузии в НАТО лежит через ПДЧ - декларация саммита
В НАТО пока не видят признаков того, что судьба Крыма может решиться на переговорах
Обучение украинцев на F-16 начнутся в августе в Дании, результаты могут быть через полгода
Последние новости
00:59
Воздушники предупредили об угрозе применения россиянами баллистики и беспилотников
00:17
На Таврическом направлении враг за сутки потерял 2 роты – Тарнавский
23:43
На острове в Испании, ранее пострадавшем от вулкана – сотни эвакуированных из-за пожара
23:31
дополненоВ Сумах раздались звуки взрывов – СМИ
23:17
Более 50 россиян признаны виновными в совершении военных преступлений в Украине – генпрокурор
22:54
Уоллес объяснил, почему считает Россию крайне серьезной угрозой в последующие годы
22:36
обновленоНа половине территории Украины звучала тревога: были пуски ракет
22:31
В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий
22:16
В Запорожье слышали звук взрыва – СМИ
21:45
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
Все новости...
Реклама: