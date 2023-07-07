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У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту

Альона Мазуренко П'ятниця, 7 липня 2023, 21:45
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
фото: ФБ Марцінківа

Через сильний дощ в Івано-Франківську впала частина пішохідного мосту в мікрорайоні Пасічна.

Джерело: мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у Telegram та Facebook

Дослівно: "Сильні зливи наробили біди в області. І не оминуло й Франківськ. Через різке підняття рівня води обвалилася частина пішохідного мосту на Набережній.

Відповідні служби вже працюють на місці.

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Над відновленням пішохідного мосту працюватиме Локомотиворемонтний завод".

Деталі: Марцінків також опублікував відео біля обваленої частини мосту.

 

За його словами, обірвало частину берега зі сторони Німецького озера: "Свого часу цей міст побудував університет нафти і газу. Зараз піднявся рівень води. Завдяки поліції перекрили всі переходи. На щастя, жертв немає, але маємо шкоду в Івано-франківській громаді".

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Зі слів заступника міського голови Руслана Гайди, приблизно з 16:00 піднявся рівень води у річці Бистриця Солотвинська і через розмиття берега впала частина мосту.

Також є інформація про підтоплення у Клузеві, Ямниці.

Після спаду води обіцяли розпочати відновлення мосту.

На ділянці, де ріка розмила берег, планують берегоукріплення.

 

Теми: Івано-Франківськпогода
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