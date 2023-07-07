Залужный и Шаптала посетили группировки войск "Хортица" и "Таврия"

скриншот, "от предков мы получили храбрость" цитата Святослава Храброго

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вместе с начальником Генштаба Сергеем Шапталой посетили оперативно-стратегические группировки войск "Хортица" и "Таврия".

Источник: Залужный в Facebook

Дословно: "С начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой работали в оперативно-стратегических группировках войск "Хортица" и "Таврия". Спасибо каждому, кто защищает нашу землю".

Детали: В опубликованном видео Залужный также заявил: "Все нормально, все будет хорошо, все по плану, ребята - молодцы. Победим".

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