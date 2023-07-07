Залужный и Шаптала посетили группировки войск "Хортица" и "Таврия"
Пятница, 7 июля 2023, 23:17
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вместе с начальником Генштаба Сергеем Шапталой посетили оперативно-стратегические группировки войск "Хортица" и "Таврия".
Источник: Залужный в Facebook
Дословно: "С начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой работали в оперативно-стратегических группировках войск "Хортица" и "Таврия". Спасибо каждому, кто защищает нашу землю".
Детали: В опубликованном видео Залужный также заявил: "Все нормально, все будет хорошо, все по плану, ребята - молодцы. Победим".
Реклама:
ВИДЕО ДНЯ