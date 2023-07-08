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Власти Белгородской области РФ заявили, что Шебекино попало под артобстрел

"Украинская правда"Суббота, 8 июля 2023, 05:22
Власти Белгородской области РФ заявили, что Шебекино попало под артобстрел
Шебекино. Фото из Википедии

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков утверждает, что ночью 8 июля город Шебекино попал под обстрел реактивных систем залпового огня "Град".

Источник: Гладков в Telegram

Прямая речь: "Один из снарядов попал на территорию центрального рынка с последующим возгоранием, также горит овощная база и один автомобиль".

Детали: По предварительным данным губернатора, пострадавших нет.

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Темы: Росcияобстрел
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