Власти Белгородской области РФ заявили, что Шебекино попало под артобстрел
Суббота, 8 июля 2023, 05:22
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков утверждает, что ночью 8 июля город Шебекино попал под обстрел реактивных систем залпового огня "Град".
Источник: Гладков в Telegram
Прямая речь: "Один из снарядов попал на территорию центрального рынка с последующим возгоранием, также горит овощная база и один автомобиль".
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Детали: По предварительным данным губернатора, пострадавших нет.