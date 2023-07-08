Зеленский посетил молебен Вселенского патриарха по убитым украинцам

В Турции Вселенский патриарх Варфоломей провел молебен по убитым на войне украинцам в соборе Святого Георгия, Фанар, Стамбул.

Источник: президент Владимир Зеленский

Прямая речь Зеленского: "Спасибо Вселенскому Патриарху Варфоломею за духовную поддержку Украины и украинцев, за молитвы ради мира для всей нашей земли, для всех наших людей.

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Спасибо за непоколебимую поддержку и молитвы за мир, за осуждение агрессии и преступлений, всестороннюю помощь украинцам и украинкам, пострадавшим в результате войны!".

Детали: По словам Зеленского, затем они обсудили реализацию Формулы мира и возвращение детей, которые были депортированы оккупантами.