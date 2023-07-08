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Посол США звернулась до українців на 500-ий день вторгнення Росії

"Європейська правда"Субота, 8 липня 2023, 13:50

Пані посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк звернулась до українців у суботу з нагоди 500 днів з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила дипломатка, Росія за 500 днів неспровокованого повномасштабного вторгнення вбила тисячі цивільних, зокрема понад 500 дітей, незаконно вивезла тисячі людей і призвела до появи мільйонів вимушених переселенців.

"Протягом цих 500 днів світ також вражений хоробрістю та стійкістю українського народу – вашим натхненним керівництвом, вправними Збройними Силами і працівниками служби з надзвичайних ситуацій, невтомними волонтерами і звичайними людьми, які у надзвичайний спосіб роблять свій внесок у справу", – підкреслила вона.

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Брінк наголосила, що протягом повномасштабного вторгнення США й союзники об’єднались для підтримки України й "не послаблять цих зусиль", сприяючи поверненню українських територій і притягненню до відповідальності воєнних злочинців.

"Попри постійні зусилля Росії, спрямовані на руйнування, ми будемо з вами, щоб допомогти Україні відновитися. І я знаю, як і ви, що Україна і свобода переможе. Слава Україні!" – підсумувала очільниця посольства США.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у п'ятницю США офіційно оголосили про надання нового пакета військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, до якого увійшли зокрема вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні снаряди.

У Білому домі раніше пояснили, що Україна зобов'язалась мінімізувати ризик використання касетних боєприпасів, а ті, що нададуть США, несуть значно менші ризики для цивільних, ніж ті, що вже застосовує Росія на полі бою.

Теми: війнаСШАЗбройні сили
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