Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент посмертно присвоил звание Героя более 40 защитникам

Роман ПетренкоСуббота, 8 июля 2023, 14:08
Президент посмертно присвоил звание Героя более 40 защитникам
фото оп

Президент Владимир Зеленский на 500-й день полномасштабного вторжения присвоил звание Героя Украины 49 военным, почти всем - посмертно.

Источник: указы Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Наши воины, наши украинские герои.

Реклама:

Подписал указы о присвоении звания Героя Украины. Каждая фамилия - это история отваги, это история воли, это история Украины.

Спасибо нашим героям! Спасибо каждой семье, которая воспитала таких воинов для Украины!".

Детали: Трое из этих защитников - из системы МВД, двум присвоены звания посмертно.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: указыВооруженные силывойнаЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
указы
Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ
Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов
Зеленский ввел санкции против 220 российских и белорусских компаний
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: