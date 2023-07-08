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Президент посмертно присвоил звание Героя более 40 защитникам

Роман ПетренкоСуббота, 8 июля 2023, 14:08
Президент посмертно присвоил звание Героя более 40 защитникам
фото оп

Президент Владимир Зеленский на 500-й день полномасштабного вторжения присвоил звание Героя Украины 49 военным, почти всем - посмертно.

Источник: указы Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Наши воины, наши украинские герои.

Подписал указы о присвоении звания Героя Украины. Каждая фамилия - это история отваги, это история воли, это история Украины.

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Спасибо нашим героям! Спасибо каждой семье, которая воспитала таких воинов для Украины!".

Детали: Трое из этих защитников - из системы МВД, двум присвоены звания посмертно.

"Украинская правда" в Threads

Темы: указыВооруженные силывойнаЗеленский
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