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Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов

"Украинская правда"Четверг, 17 августа 2023, 15:56
Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ. ФОТО: ОПУ

Президент Владимир Зеленский подписал указ с рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны Украины к Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить всех областных военкомов.

Источник: сайт Офиса президента

Детали: 11 августа президент на заседании СНБО решил уволить всех областных военкомов и заявил, что управлять системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и коррупция во время войны – это государственная измена.

По его словам, воины, которые прошли фронт или которые не могут быть на передовой из-за ранения, могут работать в системе комплектования.

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Реализовать это решение должен был Залужный. Перед назначением новых руководителей ТЦК будет проверка СБУ - заявлял Зеленский.

Предыстория:

  • 14 августа Зеленский в обращении сказал, что очень много проблем возникает из-за некачественной работы военно-врачебных комиссий, поэтому анонсировал соответствующее решение.
  • Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало мониторинг образа жизни 135 военкомомов из 1795 по всей Украине. Согласно ему, большинство являются добропорядочными.

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Темы: президентуказы
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