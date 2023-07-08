В Киеве задачу защиты неба почти решили, в других городах работаем – Резников

Украина почти решила задачу защиты неба в Киеве и работает над усилением ПВО во Львове, Харькове, Днепре, Запорожье и Одессе.

Источник: министр обороны Алексей Резников в своем посте в Facebook об итогах 500 дней полномасштабной войны

Дословно: "Я не верил, что россияне начнут обстреливать ракетами мирные города. Потому что это очевидно противоречило их цели. Поэтому надежную защиту нашего неба воспринимаю как личный вызов.

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В Киеве мы почти решили эту задачу. Во Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе – еще нет, но работаем".

Детали: Резников также заявил, что Украина борется за право жить свободно и самой определять будущее "в стране, которая расправит плечи, выйдет на новое пространство, обеспечит справедливость".

"После войны это будет новая Украина. Или не будет никакой", - написал он.

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Министр также отметил, что в вопросе организации обороны Украина "до сих пор в значительной степени советское государство". "Нужны глубинные преобразования", - подчеркнул он.

По мнению Резникова, "в ближайшее время нас может ожидать много потрясений".

"Ведь мы не только сражаемся с жестоким врагом. Мы боремся за свое место в мире и свое видение победы. Большой мир - это конкуренция. Дальше будет очень трудно. Будет давление, будут потери и разрушения. Будет разочарование и уныние. Это нормально, ведь испытания на самом деле большие. Мы движемся вверх. Будьте уверены - мы все преодолеем, у нас все получится. У нас есть настоящие друзья, это много значит", - заявил министр.