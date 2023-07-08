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У Києві завдання захисту неба майже вирішили, в інших містах працюємо – Резніков

Катерина ТищенкоСубота, 8 липня 2023, 17:21
У Києві завдання захисту неба майже вирішили, в інших містах працюємо – Резніков
Олексій Резніков, фото Дмитра Ларіна, УП

Україна майже вирішила завдання захисту неба у Києві й працює над підсиленням ППО у Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі й Одесі.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков у своєму пості в Facebook про підсумки 500 днів повномасштабної війни

Дослівно: "Я не вірив, що росіяни почнуть обстрілювати ракетами мирні міста. Бо це очевидно протирічило їхній меті. Тому надійний захист нашого неба сприймаю як особистий виклик.

У Києві ми майже вирішили це завдання. У Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі – ще ні, але працюємо".

Деталі: Резніков також заявив, що Україна бореться за право жити вільно й самому визначати майбутнє "у країні, яка розправить плечі, вийде на новий простір, забезпечить справедливість".

"Після війни це буде нова Україна. Або не буде ніякої", - написав він.

Міністр також зазначив, що в питанні організації оборони Україна "досі значною мірою радянська держава". "Потрібні глибинні перетворення", - наголосив він.

На думку Резнікова, "найближчим часом нас може очікувати багато потрясінь".

"Адже ми не тільки б’ємося з жорстоким ворогом. Ми виборюємо своє місце у світі і своє бачення перемоги. Великий світ – це конкуренція. Далі буде дуже важко. Буде тиск, будуть втрати і руйнування. Буде розчарування і зневіра. Це нормально, адже випробування насправді великі. Ми рухаємось вгору. Будьте певні – ми все здолаємо, у нас все вийде. У нас є справжні друзі, це багато важить", – заявив міністр.

Теми: РезніковППОКиїввійна
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