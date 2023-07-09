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Народ України надихає світ – Блінкен

"Українська правда"Неділя, 9 липня 2023, 05:22
Народ України надихає світ – Блінкен
ЕНТОНІ БЛІНКЕН. ФОТО GETTY IMAGES

Держсекретар США Ентоні Блінкен у 500-й день російського вторгнення в Україну заявив, що український народ надихає світ, нагадуючи всім про важливість дотримання принципів Статуту ООН.

Джерело: заява Блінкена, яку цитує пресслужба Державного департаменту США

Пряма мова: "П'ятсот днів тому, 24 лютого 2022 року, РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Поки Кремль намагається підпорядкувати Україну, захопити її землю, повалити її демократично обрану владу, дух українського народу залишається незламним, а Сполучені Штати продовжують допомагати Україні захистити себе та відбудувати своє майбутнє. 

Кожен день народ України демонструє свою стійкість і єдність у захисті від жорстоких, невпинних нападів Москви. Перед обличчям величезних труднощів народ України надихає світ, нагадуючи нам про важливість дотримання принципів Статуту ООН".

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Деталі: Блінкен зазначив, що російська влада залишається єдиною перешкодою для встановлення справедливого і тривалого миру в Україні. 

За його словами, США продовжать накладати серйозні витрати на російський уряд через санкції, експортний контроль та інші заходи, які впливатимуть на здатність Кремля вести війну, та сприятимуть притягненню агресора до відповідальності за порушення міжнародного права. 

"Ми будемо підтримувати Україну – разом із нашими союзниками та партнерами – стільки, скільки буде потрібно, надаючи безпекову, економічну та іншу допомогу Україні, щоб вона могла надалі захищати себе і зайняти якомога сильнішу позицію за столом переговорів, коли прийде час", – додав держсекретар США.

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Нагадаємо: За оцінками Інституту вивчення війни, за 500 днів повномасштабного вторгнення Росія не змогла досягти в Україні жодної запланованої цілі.

Теми: СШАБлінкенУкраїна
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