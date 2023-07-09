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Резников рассказал об испытаниях украинской станции радиоэлектронной разведки

Роман ПетренкоВоскресенье, 9 июля 2023, 15:50
Резников рассказал об испытаниях украинской станции радиоэлектронной разведки
скриншот

Министр обороны Алексей Резников сообщил об испытаниях украинской станции радиоэлектронной разведки RPS-7 Inhul и показал видео.

Источник: Резников в Twitter

Детали: По словам Резникова, станция RPS-7 Inhul способна обнаруживать радары, системы ПВО и самолеты "на большом расстоянии", не уточняя дальность.

Прямая речь Резникова: "Получение этой информации критически важно для артиллерии, которая охотится на российскую военную технику, подчеркнул министр обороны.

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По его словам, сейчас станция проходит тестирование перед официальной передачей украинской армии...

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Очень компактная, легкая конструкция, такая "миниКольчуга".

Я убежден, что такие мобильные комплексы очень нужны для Сил обороны в принципе.

Я в восторге и надеюсь, что в ближайшее время мы получим официальный отчет от бригады, которая будет применять этот дар. Это сегодня дар, это не за средства государственного бюджета".

Больше деталей: По словам Резникова, станция радиоразведки станет на вооружение после испытания.

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Темы: РезниковоружиеВооруженные силывойна
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