Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Резников рассказал об испытаниях украинской станции радиоэлектронной разведки

Роман ПетренкоВоскресенье, 9 июля 2023, 15:50
Резников рассказал об испытаниях украинской станции радиоэлектронной разведки
скриншот

Министр обороны Алексей Резников сообщил об испытаниях украинской станции радиоэлектронной разведки RPS-7 Inhul и показал видео.

Источник: Резников в Twitter

Детали: По словам Резникова, станция RPS-7 Inhul способна обнаруживать радары, системы ПВО и самолеты "на большом расстоянии", не уточняя дальность.

Реклама:

Прямая речь Резникова: "Получение этой информации критически важно для артиллерии, которая охотится на российскую военную технику, подчеркнул министр обороны.

По его словам, сейчас станция проходит тестирование перед официальной передачей украинской армии...

Очень компактная, легкая конструкция, такая "миниКольчуга".

Я убежден, что такие мобильные комплексы очень нужны для Сил обороны в принципе.

Я в восторге и надеюсь, что в ближайшее время мы получим официальный отчет от бригады, которая будет применять этот дар. Это сегодня дар, это не за средства государственного бюджета".

Больше деталей: По словам Резникова, станция радиоразведки станет на вооружение после испытания.

Темы: РезниковоружиеВооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Резников
Резников рассказал, есть ли необходимость в новой мобилизации
Резников верит, что может забрать у польского поставщика-должника или деньги, или снаряды
Резников рассказал, предлагал ли ему Зеленский другую должность
Последние новости
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
Все новости...
Реклама: