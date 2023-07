Резников рассказал об испытаниях украинской станции радиоэлектронной разведки

Министр обороны Алексей Резников сообщил об испытаниях украинской станции радиоэлектронной разведки RPS-7 Inhul и показал видео.

Источник: Резников в Twitter

Детали: По словам Резникова, станция RPS-7 Inhul способна обнаруживать радары, системы ПВО и самолеты "на большом расстоянии", не уточняя дальность.

Прямая речь Резникова: "Получение этой информации критически важно для артиллерии, которая охотится на российскую военную технику, подчеркнул министр обороны.

По его словам, сейчас станция проходит тестирование перед официальной передачей украинской армии...

RPS-7 Inhul is an innovative radio-electronic reconnaissance station manufactured in Ukraine. It can detect enemy radars, air defense systems, and aircraft from a long distance. Obtaining this information is critical for our artillery, which hunts down russian military equipment.… pic.twitter.com/99RA9EkWwn