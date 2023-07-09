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Возле Мелитополя произошел мощный взрыв, вероятно на базе оккупантов – мэр

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 июля 2023, 19:26
Возле Мелитополя произошел мощный взрыв, вероятно на базе оккупантов – мэр
предполагаемое место взрыва, карта из Telegram Федорова

На севере Мелитополя был слышен громкий взрыв, предварительно пострадала вражеская база в селе Заречное.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Дословно: "Мелитопольцы на севере города сообщают о звуке мощного взрыва.

По предварительной информации, что-то произошло в ангаре села Заречное, превращенном во вражескую базу. Уточняем детали".

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Детали: Впоследствии Федоров опубликовал фото с подписью: ""Красиво так смотреть, как пылает русня".

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Темы: Мелитопольвзрыввойнаоккупация
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