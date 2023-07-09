Россияне ударили по Бериславу на Херсонщине, пострадал директор больницы
В результате обстрела россиянами Берислава на Херсонщине пострадал директор местной больницы.
Источник: Херсонская ОГА, Херсонская областная прокуратура
Дословно: "Российская армия в очередной раз ударила по Бериславу.
Один из снарядов попал вблизи местной больницы, из-за чего пострадал директор медучреждения.
45-летний мужчина получил контузию. Ему оперативно оказали помощь, жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает".
Детали: Позже Херсонская областная прокуратура сообщила, что в результате обстрела Берислава в воскресенье травмированы двое местных жителей.
Также днем враг в очередной раз атаковал пгт Антоновка. В то время во дворе частного дома находился мужчина, который получил травмы головы. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.