Россияне ударили по Бериславу на Херсонщине, пострадал директор больницы

В результате обстрела россиянами Берислава на Херсонщине пострадал директор местной больницы.

Источник: Херсонская ОГА, Херсонская областная прокуратура

последствия обстрела Херсонщины 9 июля, фото прокуратуры

Дословно: "Российская армия в очередной раз ударила по Бериславу.

Один из снарядов попал вблизи местной больницы, из-за чего пострадал директор медучреждения.

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45-летний мужчина получил контузию. Ему оперативно оказали помощь, жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает".

Детали: Позже Херсонская областная прокуратура сообщила, что в результате обстрела Берислава в воскресенье травмированы двое местных жителей.

Также днем враг в очередной раз атаковал пгт Антоновка. В то время во дворе частного дома находился мужчина, который получил травмы головы. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.