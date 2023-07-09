Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне ударили по Бериславу на Херсонщине, пострадал директор больницы

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 июля 2023, 21:05
Россияне ударили по Бериславу на Херсонщине, пострадал директор больницы
Берислав на Херсонщине, скриншот deepstatemap

В результате обстрела россиянами Берислава на Херсонщине пострадал директор местной больницы.

Источник: Херсонская ОГА, Херсонская областная прокуратура

 
последствия обстрела Херсонщины 9 июля, фото прокуратуры

Дословно: "Российская армия в очередной раз ударила по Бериславу.

Один из снарядов попал вблизи местной больницы, из-за чего пострадал директор медучреждения.

Реклама:

45-летний мужчина получил контузию. Ему оперативно оказали помощь, жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает".

 

Детали: Позже Херсонская областная прокуратура сообщила, что в результате обстрела Берислава в воскресенье травмированы двое местных жителей.

Также днем враг в очередной раз атаковал пгт Антоновка. В то время во дворе частного дома находился мужчина, который получил травмы головы. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

ВИДЕО ДНЯ

"Украинская правда" в Threads

Темы: Херсонская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновленоНа половине территории Украины звучала тревога: были пуски ракет

В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий

Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться

видеоУже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии

Украина изменила тактику контрнаступления после значительных потерь техники - NYT

ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак

Все новости...
Херсонская область
Враг за сутки 77 раз обстрелял Херсонскую область: 10 раненых
Россияне сбросили взрывчатку возле пункта выдачи гумпомощи в Херсонской области: есть раненая
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Последние новости
23:31
В Сумах раздались звуки взрывов – СМИ
23:17
Более 50 россиян признаны виновными в совершении военных преступлений в Украине – генпрокурор
22:54
Уоллес объяснил, почему считает Россию крайне серьезной угрозой в последующие годы
22:36
обновленоНа половине территории Украины звучала тревога: были пуски ракет
22:31
В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий
22:16
В Запорожье слышали звук взрыва – СМИ
21:45
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
21:35
Медиагруппа Пригожина окончательно не закрыта, а тролли продолжают активность – FT
21:07
фотоНа саммите НАТО Литва выделила Зеленскому 15-летнее, но безопасное авто
20:33
Маляр: Общество быстро овладело спецификой обнародования информации во время войны
Все новости...
Реклама: