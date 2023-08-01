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Беларусь хочет заключить с Ираном соглашение о производстве "Шахедов" – ISW

"Украинская правда"Вторник, 1 августа 2023, 05:34
Беларусь хочет заключить с Ираном соглашение о производстве Шахедов – ISW
ИРАНСКИЕ ДРОНЫ-КАМИКАДЗЕ SHAHED, ФОТО MIL.IN.UA

Иран и Беларусь углубляют двустороннее сотрудничество на фоне взаимной поддержки войны России в Украине, в частности, Беларусь стремится заключить соглашение о производстве иранских "Шахедов" на своей территории, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

Источник: ISW

Детали: В институте напомнили, что министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин прибыл в Иран 31 июля и встретился с министром обороны Ирана бригадным генералом Мохаммадом Реза Аштиани, чтобы подписать меморандум о взаимопонимании и двусторонний план военного сотрудничества на 2023 год.

Аналитики ISW отметили, что Аштиани на посту министра обороны Ирана отвечает за переговоры по купле-продаже военной техники.

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"Хренин и Аштиани, вероятно, обсуждали вопрос продажи вооружений во время своей встречи. Беларусь, возможно, также пыталась заключить соглашение о производстве иранских беспилотников "Шахед" на своей территории", – говорится в отчете.

Напомним: По данным Центра национального сопротивления, россияне рассматривают возможность налаживания производства беспилотников типа "Шахед" в Беларуси.

Темы: БеларусьШахедИран
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