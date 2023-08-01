Второй раз за день по всей Украине объявляли тревогу из-за активности МиГ-31

На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за опасности ракетных ударов.

Источник: карта тревог, Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Ракетная опасность по всей территории Украины связана с активностью МиГ-31К в воздушном пространстве РФ".

Детали: Сигналы сирен начали раздаваться в 13.14, тревога быстро распространилась на всю Украину. Отбои пошли через 20 минут.

Что предшествовало: Первая тревога из-за взлета МиГ-31К во вторник 1 августа длилась чуть более 20 минут.