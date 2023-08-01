Нардеп "отправил" Резникова послом в Британию, в МИД отреагировали

Решение о назначении послов Украины принимает президент по итогам обсуждения с министром иностранных дел, рассмотрение кандидатур продолжается.

Источник: спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 1 августа

Прямая речь: "Решение о назначении послов Украины принимает президент по итогам обсуждения с министром иностранных дел. Рассмотрение соответствующих кандидатур продолжается.

В то же время призываем украинских народных депутатов, в частности Алексея Гончаренко, не заниматься кадровыми назначениями в сфере внешней политики, поскольку эта тематика не относится к их профессиональной компетенции".

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Детали: Представитель фракции "Европейская солидарность" нардеп Алексей Гончаренко в своем телеграмм-канале написал, что министра обороны Алексея Резникова якобы могут назначить послом в Британии.

"В то же время Резников и сам не против уйти с должности министра. Он хотел перейти в Министерство юстиции. Но после увольнения Пристайко с должности посла в ОП решили по своей новой традиции отправить послом не профессионального дипломата, а министра. В ОП уже узнавали, как Резникова воспримут в Британии. И получили одобрительный ответ", - написал нардеп.