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"Жесткие ответные меры": Россия отреагировала на удары по Москве и Крыму

Евгений КизиловПонедельник, 24 июля 2023, 17:17
Жесткие ответные меры: Россия отреагировала на удары по Москве и Крыму
министр иностранных дел рф Сергей лавров, Getty Images

Министерство иностранных дел РФ пригрозило "жесткими мерами" в ответ на недавние атаки на Москву и оккупированный россиянами Крым.

Источник: заявление на сайте российского МИДа

Дословно: "Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры".

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Детали: Министерство утверждает, что удары по Москве рано утром 24 июля были лишь "попытками атаки" с помощью "двух украинских беспилотных летательных аппаратов" и что российские средства радиоэлектронной борьбы эти атаки пресекли, в результате чего БПЛА якобы потерпели крушение. Серьезных разрушений, по версии МИДа, якобы нет, а два здания, которые были повреждены, якобы нежилые.

Сообщается также, что 24 июля "беспилотник вертолетного типа без взрывного устройства" упал на территорию центрального кладбища Зеленоградского округа Москвы.

Кроме того, пишет МИД, в ночь на 24 июля "была пресечена попытка киевского режима атаковать объекты в Крыму 17 беспилотниками". Опять утверждается, что все БПЛА были обезврежены средствами РЭБ и ПВО, но, несмотря на это, было "зафиксировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе".

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Внешнеполитическое ведомство утверждает, что якобы ответственность за эти атаки уже взяла на себя Украина.

Что предшествовало:

  • Утром 24 июля российские СМИ и telegram-каналы сообщили об атаке беспилотников на Москву. Было повреждено здание рядом с Министерством обороны РФ, еще один дрон попал в московский бизнес-центр.
  • Собеседник УП в секторе безопасности и обороны Украины сообщал, что ночная атака беспилотников на столицу России была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.
  • Также утром в понедельник Аксенов заявил о попадании в склад боеприпасов оккупантов в Джанкойском районе оккупированного Крыма.
  • Аналогичное поражение склада боеприпасов случилось в Крыму двумя днями ранее, только в Красногвардейском районе. Началась детонация.
  • 19 июля при таинственных обстоятельствах произошел взрыв и пожаре на складе боеприпасов в Кировском районе оккупированного полуострова. Детонация продолжалась не один день.

Темы: РосcияКрымМИДобстрел
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