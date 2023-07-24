"Жесткие ответные меры": Россия отреагировала на удары по Москве и Крыму

Министерство иностранных дел РФ пригрозило "жесткими мерами" в ответ на недавние атаки на Москву и оккупированный россиянами Крым.

Источник: заявление на сайте российского МИДа

Дословно: "Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры".

Детали: Министерство утверждает, что удары по Москве рано утром 24 июля были лишь "попытками атаки" с помощью "двух украинских беспилотных летательных аппаратов" и что российские средства радиоэлектронной борьбы эти атаки пресекли, в результате чего БПЛА якобы потерпели крушение. Серьезных разрушений, по версии МИДа, якобы нет, а два здания, которые были повреждены, якобы нежилые.

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Сообщается также, что 24 июля "беспилотник вертолетного типа без взрывного устройства" упал на территорию центрального кладбища Зеленоградского округа Москвы.

Кроме того, пишет МИД, в ночь на 24 июля "была пресечена попытка киевского режима атаковать объекты в Крыму 17 беспилотниками". Опять утверждается, что все БПЛА были обезврежены средствами РЭБ и ПВО, но, несмотря на это, было "зафиксировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе".

Внешнеполитическое ведомство утверждает, что якобы ответственность за эти атаки уже взяла на себя Украина.

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