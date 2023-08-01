Полиция установила, кто выложил в сеть момент прилета в Кривом Роге: разбирается СБУ

Полиция установили личность, которая 31 июля сняла на видео прилет российской ракеты в Кривом Роге и опубликовала его в сети, данные переданы Службе безопасности.

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram

Детали: По его словам, практически сразу это видео появилось в местном паблике, а оттуда за считанные минуты распространилось в российских Telegram-каналах. Собранные материалы переданы в Службу безопасности Украины "для принятия решения".

Почему это важно: Информация о месте попадания ракеты может и не помочь скорректировать огонь, однако оперативный отчет о разрушениях безусловно полезен для врага. Например, на его основании можно нанести еще один удар в то же место, чтобы разрушить то, что осталось.

Минобороны и ряд других ведомств просили не публиковать, куда попало.

Что этому предшествовало: