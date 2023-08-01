Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За время военного положения приобрел имущества на $350 тысяч: еще у одного военкома обыски

Валентина РоманенкоВторник, 1 августа 2023, 15:26
За время военного положения приобрел имущества на $350 тысяч: еще у одного военкома обыски
фото Нацпола

На Днепропетровщине провели обыски у областного военкома, которого подозревают в незаконном обогащении.

Источник: Национальная полиция, Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, ОГП, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП, подозреваемый - Анатолий Пикало.

По данным следствия, за полтора года полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины руководитель областного ТЦК успел оформить на отца несколько автомобилей и две квартиры на территории города Днепр.

Реклама:
 
фото полиции

Фигурант также зарегистрировал на члена семьи (физическое лицо-предпринимателя) предприятие, которое приобрело нежилое помещение общей площадью около 500 м². Однако никаких отчетов о доходах от указанного субъекта хозяйствования в налоговые органы не поступало.

Следствие продолжается, правоохранители провели неотложные обыски в 3-х автомобилях, по месту работы, 6-ти адресам проживания должностного лица ТЦК и СП и его близких.

ВИДЕО ДНЯ

Военкому может грозить наказание незаконное обогащение.

Санкция статьи - лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сейчас решается вопрос о сообщение должностному лицу о подозрении и избрании меры пресечения, отмечают в ОГП.

Темы: Военное положениеполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области

СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Сын нардепки от "Слуги народа", который выехал из Украины, уходит из местного совета

Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море

фото, видеоВозле порта Ла-Рошель загорелись силосы с зерном

Производителя алкоголя Bacardi внесли в список международных спонсоров войны

Все новости...
Украина имеет план на случай гибели Зеленского − Politico
ГУР: В Крыму растет сопротивление оккупантам со стороны гражданских лиц
Полиция установила, кто выложил в сеть момент прилета в Кривом Роге: разбирается СБУ
Маляр: На Сватовском направлении целый день отбиваем вражеские атаки
Последние новости
18:25
Военные Украины и США обсудили действия ВСУ на фронте и оборонное сотрудничество
18:19
Россия готовит детей с оккупированных территорий воевать против Украины – "Спротив"
18:08
Азербайджан будет обучать украинских саперов
18:08
Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области
18:02
"На выступлениях собирали средства для ВСУ": в Запорожье в результате атаки РФ погибли две музыкантки
17:46
США выделили еще $2 млн для украинского бизнеса: кто может получить от 35 до 150 тысяч долларов
17:41
Израиль отменяет медстрахование для украинских беженцев: посол просит не делать этого
17:39
Киевлянина приговорили к 10 годам лишения свободы за развращение девочки в школьном туалете
17:26
СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus
17:14
Почти 90 украинских компаний олигархов-партнеров российского ВПК до сих пор не конфисковали - исследование
Все новости...
Реклама: