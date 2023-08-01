За время военного положения приобрел имущества на $350 тысяч: еще у одного военкома обыски

На Днепропетровщине провели обыски у областного военкома, которого подозревают в незаконном обогащении.

Источник: Национальная полиция, Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, ОГП, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП, подозреваемый - Анатолий Пикало.

По данным следствия, за полтора года полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины руководитель областного ТЦК успел оформить на отца несколько автомобилей и две квартиры на территории города Днепр.

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фото полиции

Фигурант также зарегистрировал на члена семьи (физическое лицо-предпринимателя) предприятие, которое приобрело нежилое помещение общей площадью около 500 м². Однако никаких отчетов о доходах от указанного субъекта хозяйствования в налоговые органы не поступало.

Следствие продолжается, правоохранители провели неотложные обыски в 3-х автомобилях, по месту работы, 6-ти адресам проживания должностного лица ТЦК и СП и его близких.

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Военкому может грозить наказание незаконное обогащение.

Санкция статьи - лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сейчас решается вопрос о сообщение должностному лицу о подозрении и избрании меры пресечения, отмечают в ОГП.