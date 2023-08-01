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Поліція встановила, хто виклав у мережу момент прильоту в Кривому Розі: розбирається СБУ

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 1 серпня 2023, 15:10
Поліція встановила, хто виклав у мережу момент прильоту в Кривому Розі: розбирається СБУ
ФОТО: TELEGRAM ГОЛОВИ ДНІПРОПЕТРОВЬСКОЇ ОВА СЕРГІЯ ЛИСАКА

Поліція встановили особу, яка 31 липня зняла на відео приліт російської ракети в Кривому Розі та опублікувала його в мережі, дані передані Службі безпеки.

Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram

Деталі: За його словами, практично відразу це відео з’явилося в місцевому пабліку, а звідти за лічені хвилини поширилося у російських Telegram-каналах. Зібрані матеріали передані до Служби безпеки України "для прийняття рішення".

Чому це важливо: Інформація про місце влучання ракети може і не допомогти скорегувати вогонь, проте оперативний звіт про руйнування є безумовно корисним для ворога. Наприклад, на його підставі можна завдати ще одного удару в те саме місце, аби зруйнувати те, що залишилось.

Міноборони та низка інших відомств просили не публікувати, куди влучило.

Що цьому передувало:

  • Вранці 31 липня росіяни атакували Кривий Ріг двома балістичними ракетами: одна влучила у житлову багатоповерхівку, інша − у навчальний заклад.
  • Станом на ранок 1 липня було відомо, що внаслідок ракетного удару загинуло шестеро людей, понад 80 людей дістали поранення.

Теми: поліціяКривий Рігракетний ударМВС
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