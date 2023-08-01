Пять из пяти: защитники филигранно попали по подразделениям оккупантов на острове Джарылгач

Защитники продемонстрировали точные удары по подразделениям оккупантов на острове Джарылгач Херсонской области.

Источник: ЦНС

Дословно: "Благодаря информации, которую передало подполье на временно оккупированной территории, удалось ликвидировать десятки оккупантов и вражескую технику".

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Детали: Всего на острове было зафиксировано пять подразделений российских захватчиков, по которым и ударили ракеты с M142 HIMARS. Сообщается, что все 5 ракет попали точно в цель.

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