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Пять из пяти: защитники филигранно попали по подразделениям оккупантов на острове Джарылгач

Станислав ПогориловВторник, 1 августа 2023, 21:11
Пять из пяти: защитники филигранно попали по подразделениям оккупантов на острове Джарылгач
Фото: Getty Images

Защитники продемонстрировали точные удары по подразделениям оккупантов на острове Джарылгач Херсонской области.

Источник: ЦНС

Дословно: "Благодаря информации, которую передало подполье на временно оккупированной территории, удалось ликвидировать десятки оккупантов и вражескую технику".

Детали: Всего на острове было зафиксировано пять подразделений российских захватчиков, по которым и ударили ракеты с M142 HIMARS. Сообщается, что все 5 ракет попали точно в цель.

Узнать больше: Плененный Джарылгач. Как россияне уничтожают уникальную природу заповедного острова

Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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