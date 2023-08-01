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Масштабы ампутаций в Украине достигли уровня первой мировой войны - WSJ

Станислав ПогориловВторник, 1 августа 2023, 23:55
Масштабы ампутаций в Украине достигли уровня первой мировой войны - WSJ
Фото: Getty Images

За время российской военной агрессии количество украинцев, которые остались без одной или нескольких конечностей, достигло 20-50 тысяч, что сопоставимо с масштабами Первой мировой войны.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Однако фактическое количество тех, кто потерял конечности, может быть еще выше, ведь для протезирования требуется время. При этом некоторые раненые ждут ампутации в течение недель и месяцев.

Издание со ссылкой на оценки благотворительной организации Houp Foundation, отмечает, что из-за войны серьезные ранения получили 200 тысяч человек, а в ампутации нуждаются около 10%.

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Также указывается на стоимость протезов, которые стоят недешево, цены на некоторые достигают 50 тысяч евро. В то же время украинские власти платят раненым до 20 тысяч евро. Гражданским лицам, получившим ранения, трудно позволить себе лечение.

Издание напоминает, что в Первой мировой войне конечности потеряли около 67 тысяч немцев и 41 тысячи британцев.

Темы: войнаУкраинажертвы
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