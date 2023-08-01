Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты безуспешно пытались отбить свои позиции вблизи Клищиевки – сведение

Александр ШумилинВторник, 1 августа 2023, 19:11
Оккупанты безуспешно пытались отбить свои позиции вблизи Клищиевки – сведение
Фото: Генштаб

На Бахмутском направлении оккупанты пытались безуспешно восстановить утраченное положение вблизи Клещиевки Донецкой области.

Источник: строительство Генштаба

Дословно: "На Бахмутском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Часов Яр, Ивановское и Белая Гора Донецкой области".

Детали: В течение суток всего произошло 26 боевых столкновений. Также сообщается, что на Авдеевском направлении украинские защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Темы: Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Донецкая область
Трое шахтеров погибли в Донецкой области в результате выброса угля и газа
Россияне били по Донетчине: 1 погибший и 7 раненых в сутки
Россияне обстреляли Константиновку кассетными снарядами, среди раненых подросток
Последние новости
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
Все новости...
Реклама: