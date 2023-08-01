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Оккупанты безуспешно пытались отбить свои позиции вблизи Клищиевки – сведение

Александр ШумилинВторник, 1 августа 2023, 19:11
Оккупанты безуспешно пытались отбить свои позиции вблизи Клищиевки – сведение
Фото: Генштаб

На Бахмутском направлении оккупанты пытались безуспешно восстановить утраченное положение вблизи Клещиевки Донецкой области.

Источник: строительство Генштаба

Дословно: "На Бахмутском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Часов Яр, Ивановское и Белая Гора Донецкой области".

Детали: В течение суток всего произошло 26 боевых столкновений. Также сообщается, что на Авдеевском направлении украинские защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки.

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В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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Темы: Донецкая областьвойна
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