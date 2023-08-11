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"Это будет древний Рим": Маск и Цукерберг определились с местом поединка

"Украинская правда"Пятница, 11 августа 2023, 17:47
Это будет древний Рим: Маск и Цукерберг определились с местом поединка
Фото: Getty Images

Американский миллиардер и владелец X (Twitter) Илон Маск написал, что согласовывал с премьер-министром и министром культуры Италии место поединка с миллиардером и владельцем компании Meta Марком Цукербергом. Где именно в Италии состоится бой, он не указал.

Источник: X (Twitter) Маска

Детали: Событие будет транслироваться в прямом эфире на Meta и X, платформах социальных сетей. Боем будут заниматься Фонд Маска и Фонд Цукерберга без участия UFC. Ранее Маск предлагал Цукербергу провести бой 26 августа, однако ответа пока не получил.

В ответ Маск написал в Твиттере, что все средства от боя будут переданы ветеранам. Точное место проведения боя он не назвал.

Как пишет ANSA министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано отрицал, что поединок будет происходить в Риме.

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Пряма речь Маска: "Все в кадре камеры будет древним Римом (скорее всего, речь идет о Римской империи, а не о самом городе Рим - ред.)".

Предыстория:

  • Ранее на этой неделе Маск заявил, что ему нужна медицинская помощь, прежде чем он сможет принять участие в соревновании.
  • 6 августа Маск написал в Twitter, что ему сделают МРТ шеи и спины и возможно он потребует хирургического вмешательства.
  • В сегодняшнем обновлении Маск сообщил, что МРТ в понедельник показало, что его правая лопатка трется о ребра. Это состояние требует "небольшой операции" и несколько месяцев на восстановление.
  • Ранее Миллиардеры Маск и Цукерберг хотели встретиться в поединке в Лас Вегасе в октагоне - клетке для боев.
  • История с дракой началась с того, что Meta начала создавать конкурента Twitter. Когда это стало известно, Маск начал дразнить Цукерберга в Twitter.

Темы: технологии
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