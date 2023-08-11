Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Это будет древний Рим": Маск и Цукерберг определились с местом поединка

"Украинская правда"Пятница, 11 августа 2023, 17:47
Это будет древний Рим: Маск и Цукерберг определились с местом поединка
Фото: Getty Images

Американский миллиардер и владелец X (Twitter) Илон Маск написал, что согласовывал с премьер-министром и министром культуры Италии место поединка с миллиардером и владельцем компании Meta Марком Цукербергом. Где именно в Италии состоится бой, он не указал.

Источник: X (Twitter) Маска

Детали: Событие будет транслироваться в прямом эфире на Meta и X, платформах социальных сетей. Боем будут заниматься Фонд Маска и Фонд Цукерберга без участия UFC. Ранее Маск предлагал Цукербергу провести бой 26 августа, однако ответа пока не получил.

В ответ Маск написал в Твиттере, что все средства от боя будут переданы ветеранам. Точное место проведения боя он не назвал.

Как пишет ANSA министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано отрицал, что поединок будет происходить в Риме.

Пряма речь Маска: "Все в кадре камеры будет древним Римом (скорее всего, речь идет о Римской империи, а не о самом городе Рим - ред.)".

Предыстория:

  • Ранее на этой неделе Маск заявил, что ему нужна медицинская помощь, прежде чем он сможет принять участие в соревновании.
  • 6 августа Маск написал в Twitter, что ему сделают МРТ шеи и спины и возможно он потребует хирургического вмешательства.
  • В сегодняшнем обновлении Маск сообщил, что МРТ в понедельник показало, что его правая лопатка трется о ребра. Это состояние требует "небольшой операции" и несколько месяцев на восстановление.
  • Ранее Миллиардеры Маск и Цукерберг хотели встретиться в поединке в Лас Вегасе в октагоне - клетке для боев.
  • История с дракой началась с того, что Meta начала создавать конкурента Twitter. Когда это стало известно, Маск начал дразнить Цукерберга в Twitter.

Темы: технологии
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
технологии
Новые угрозы: как преступники и мошенники с помощью ИИ используют фото детей
Foxconn инвестирует $600 миллионов в Индию для производства компонентов для iPhone и чипов
Украина на много лет опережает Германию в цифровизации – президент ЕИБ
Последние новости
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
Все новости...
Реклама: