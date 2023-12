"Это будет древний Рим": Маск и Цукерберг определились с местом поединка

Американский миллиардер и владелец X (Twitter) Илон Маск написал, что согласовывал с премьер-министром и министром культуры Италии место поединка с миллиардером и владельцем компании Meta Марком Цукербергом. Где именно в Италии состоится бой, он не указал.

Источник: X (Twitter) Маска

Детали: Событие будет транслироваться в прямом эфире на Meta и X, платформах социальных сетей. Боем будут заниматься Фонд Маска и Фонд Цукерберга без участия UFC. Ранее Маск предлагал Цукербергу провести бой 26 августа, однако ответа пока не получил.

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).



Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.



I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.