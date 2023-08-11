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"Це буде стародавній Рим": Маск і Цукерберг визначилися з місцем двобою

"Українська правда"П'ятниця, 11 серпня 2023, 17:47
Це буде стародавній Рим: Маск і Цукерберг визначилися з місцем двобою
Фото: Getty Images

Американський мільярдер і власник X (Twitter) Ілон Маск написав, що узгоджував із прем’єр-міністром та міністром культури Італії місце двобою з мільярдером і власником компанії Meta Марком Цукербергом. Де саме в Італії відбудеться бій, він не вказав. 

Джерело: X (Twitter) Маска

Деталі: Подія транслюватиметься в прямому ефірі на Meta і X, платформах соціальних мереж. Боєм займатимуться Фонд Маска та Фонд Цукерберга без участі UFC. Раніше Маск пропонував Цукербергу провести бій 26 серпня, проте відповіді поки не отримав.

Маск написав у Твіттері, що всі кошти від бою будуть передані ветеранам. Точне місце проведення бою він не назвав.

Як пише ANSA міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано заперечив, що двобій буде відбуватися в Римі.

Пряма мова Маска: "Все в кадрі камери буде стародавнім Римом (скоріше йдеться про Римську імперію, а не саме місто Рим - ред.)".

Передісторія: 

  • Раніше цього тижня Маск заявив, що йому потрібна медична допомога, перш ніж він зможе взяти участь у змаганні. 
  • 6 серпня Маск написав у Twitter, що йому зроблять МРТ шиї та спини і можливо він потребуватиме хірургічного втручання. 
  • У сьогоднішньому оновленні Маск повідомив, що МРТ у понеділок показало, що його права лопатка треться об ребра. Цей стан потребує "невеликої операції" та кілька місяців на відновлення.
  • Раніше Мільярдери Маск та Цукерберг хотіли зустрітись в поєдинку в Лас Вегасі в октагоні - клітці для боїв. Історія з бійкою розпочалась з того, що Meta почала створювати конкурента Twitter. Коли це стало відомо, Маск почав дражнив Цукерберга в Twitter.

Теми: технології
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