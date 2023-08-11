"Це буде стародавній Рим": Маск і Цукерберг визначилися з місцем двобою
Американський мільярдер і власник X (Twitter) Ілон Маск написав, що узгоджував із прем’єр-міністром та міністром культури Італії місце двобою з мільярдером і власником компанії Meta Марком Цукербергом. Де саме в Італії відбудеться бій, він не вказав.
Джерело: X (Twitter) Маска
Деталі: Подія транслюватиметься в прямому ефірі на Meta і X, платформах соціальних мереж. Боєм займатимуться Фонд Маска та Фонд Цукерберга без участі UFC. Раніше Маск пропонував Цукербергу провести бій 26 серпня, проте відповіді поки не отримав.
The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).— Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023
Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.
I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.
Маск написав у Твіттері, що всі кошти від бою будуть передані ветеранам. Точне місце проведення бою він не назвав.
Як пише ANSA міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано заперечив, що двобій буде відбуватися в Римі.
Пряма мова Маска: "Все в кадрі камери буде стародавнім Римом (скоріше йдеться про Римську імперію, а не саме місто Рим - ред.)".
Передісторія:
- Раніше цього тижня Маск заявив, що йому потрібна медична допомога, перш ніж він зможе взяти участь у змаганні.
- 6 серпня Маск написав у Twitter, що йому зроблять МРТ шиї та спини і можливо він потребуватиме хірургічного втручання.
- У сьогоднішньому оновленні Маск повідомив, що МРТ у понеділок показало, що його права лопатка треться об ребра. Цей стан потребує "невеликої операції" та кілька місяців на відновлення.
- Раніше Мільярдери Маск та Цукерберг хотіли зустрітись в поєдинку в Лас Вегасі в октагоні - клітці для боїв. Історія з бійкою розпочалась з того, що Meta почала створювати конкурента Twitter. Коли це стало відомо, Маск почав дражнив Цукерберга в Twitter.