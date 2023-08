"Це буде стародавній Рим": Маск і Цукерберг визначилися з місцем двобою

Американський мільярдер і власник X (Twitter) Ілон Маск написав, що узгоджував із прем’єр-міністром та міністром культури Італії місце двобою з мільярдером і власником компанії Meta Марком Цукербергом. Де саме в Італії відбудеться бій, він не вказав.

Джерело: X (Twitter) Маска

Деталі: Подія транслюватиметься в прямому ефірі на Meta і X, платформах соціальних мереж. Боєм займатимуться Фонд Маска та Фонд Цукерберга без участі UFC. Раніше Маск пропонував Цукербергу провести бій 26 серпня, проте відповіді поки не отримав.

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).



Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.



I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.

