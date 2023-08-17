Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів
Президент Володимир Зеленський підписав указ із рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони України до Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного звільнити всіх обласних військкомів.
Джерело: сайт Офісу президента
Деталі: 11 серпня президент на засіданні РНБО вирішив звільнити всіх обласних військкомів і заявив, що керувати системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни – це державна зрада.
За його словами, воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути на передовій через поранення, можуть працювати у системі комплектування.
Реалізувати це рішення мав Залужний. Перед призначенням нових керівників ТЦК буде перевірка СБУ – заявляв Зеленський.
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