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Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів

"Українська правда"Четвер, 17 серпня 2023, 15:56
Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО: ОПУ

Президент Володимир Зеленський підписав указ із рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони України до Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного звільнити всіх обласних військкомів.

Джерело: сайт Офісу президента

Деталі: 11 серпня президент на засіданні РНБО вирішив звільнити всіх обласних військкомів і заявив, що керувати системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни – це державна зрада.

За його словами, воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути на передовій через поранення, можуть працювати у системі комплектування. 

Реалізувати це рішення мав Залужний. Перед призначенням нових керівників ТЦК буде перевірка СБУ – заявляв Зеленський. 

Передісторія:

  • 14 серпня Зеленський у зверненні сказав, що дуже багато проблем виникає через неякісну роботу військово-лікарських комісій, тому анонсував відповідне рішення.

  • Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало моніторинг способу життя 135 військкомів з 1795 по всій Україні. Згідно з ним, більшість є доброчесними. 

  • Суд арештував колишнього одеського військкома Борисова із заставою у 150 млн. Він, за даними НАЗК, незаконно збагатився на 188 млн. 

 

Теми: президентукази
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