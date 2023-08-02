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В Крыму прогремел взрыв в районе авиабазы – СМИ

Татьяна ЛозовенкоСреда, 2 августа 2023, 10:39
В Крыму прогремел взрыв в районе авиабазы – СМИ
Фото из Telegram-канала Крым ТАйм

Во временно оккупированном Крыму прогремел взрыв в районе поселка, где расположена авиабаза.

Источник: Радио свобода со ссылкой на анонимные Telegram-каналы 

Детали: Анонимные Telegram-каналы сообщают о взрыве возле поселка Гвардейское, что в Симферопольском районе.

Там расположена авиабаза "Гвардейское". Аэродром подчинен Воздушно-космическим силам РФ. "Радио свобода" сообщает, что там базируется 37-й смешанный авиационный полк ВКС.

Оккупационные власти не комментировали инцидент.

Кроме того, утром оккупанты перекрывали Крымский мост. Сейчас сообщается, что движение восстановлено.

 
 
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Темы: Крымвзрываэродромавиа
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