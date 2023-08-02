В Крыму прогремел взрыв в районе авиабазы – СМИ
Среда, 2 августа 2023, 10:39
Во временно оккупированном Крыму прогремел взрыв в районе поселка, где расположена авиабаза.
Источник: Радио свобода со ссылкой на анонимные Telegram-каналы
Детали: Анонимные Telegram-каналы сообщают о взрыве возле поселка Гвардейское, что в Симферопольском районе.
Там расположена авиабаза "Гвардейское". Аэродром подчинен Воздушно-космическим силам РФ. "Радио свобода" сообщает, что там базируется 37-й смешанный авиационный полк ВКС.
Оккупационные власти не комментировали инцидент.
Кроме того, утром оккупанты перекрывали Крымский мост. Сейчас сообщается, что движение восстановлено.