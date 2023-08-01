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ГУР: В Крыму растет сопротивление оккупантам со стороны гражданских лиц

Татьяна ЛозовенкоВторник, 1 августа 2023, 14:18
ГУР: В Крыму растет сопротивление оккупантам со стороны гражданских лиц
Иллюстративное фото КРЫМСОС

Во временно оккупированном Крыму растет сопротивление российским оккупантам со стороны гражданского населения.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки

Дословно: "На территории временно оккупированного Крыма растет противостояние между оккупационным контингентом и проукраински настроенным гражданским населением

В частности, приобрели систематический характер атаки на военные объекты с применением так называемых "коктейлей молотова" (бутылки с легковоспламеняющейся смесью). Организаторами и исполнителями большинства из них являются именно гражданские граждане, которые поддерживают Украину".

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Детали: По информации ГУР, чтобы противостоять таким атакам личный состав ВС РФ переведен в состояние высокой боевой готовности. Ведется мониторинг "подозрительных лиц", которые потенциально могут быть причастны к подобным инцидентам. Украинская разведка утверждает, что разрешено применение физической силы и оружия, проводятся массовые задержания, аресты.

Ряд граждан, которые отказались получать российское гражданство, после проведенных арестов считаются "пропавшими без вести". В отношении тех, кто остается на свободе, по информации ГУР, применяются административные наказания, большие штрафы, травля. Людей увольняют с работы, лишают имущества и бизнеса.

Также разведка отмечает, что большая часть задержанных и арестованных - представители крымскотатарского народа. В частности, среди них заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, журналист и участник общественного объединения "Крымская солидарность" Тимур Ибрагимов, общественный деятель Рустем Сеитмеметов.

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Темы: разведкаКрымоккупация
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