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В Севастополе прозвучали взрывы: оккупанты говорят о сбитом беспилотнике

Станислав ПогориловВторник, 1 августа 2023, 18:56
В Севастополе прозвучали взрывы: оккупанты говорят о сбитом беспилотнике
скриншот з "рзн.инфо"

Так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что предварительно в районе Кара-Кобы Балаклавского района был сбит беспилотник.

Источник: Развожаев в Telegram

Дословно: "В районе Кара-Кобы по предварительным данным сбит БПЛА. На земле произошел подрыв, загорелась трава и кустарники".

Детали: По его словам, пожарные расчеты уже на месте, приступили к тушению возгорания. Он пообещал сообщить подробности позже.

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Что предшествовало: По данным ГУР, в Казачьей бухте оккупированного Крыма поздно вечером 28 июля взорвался склад боеприпасов оккупантов, сообщила украинская военная разведка.

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Темы: СевастопольвойнаКрымбеспилотники
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