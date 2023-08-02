Украина объявила планы перед саммитом вокруг "Формулы мира" Зеленского

Украина сформулировала планы на предстоящую встречу в Саудовской Аравии с участием советников по национальной безопасности и политических директоров, где будут обсуждать "Формулу мира" Владимира Зеленского.

Источник: заместитель главы ОП Игорь Жовква, которого цитирует "Европейская правда"

Детали: Жовква сообщил, что по результатам консультаций планируется "согласовать философию 10 пунктов украинской "Формулы мира" (большинство государств уже выразили свою положительную оценку и внести отдельные конструктивные предложения, которые будут способствовать выработке единого подхода), а также проработать модальности проведения будущего Саммита "Формулы мира" на уровне лидеров, в частности время, место и повестку дня".

По словам заместителя Ермака, "важно, что это не просто консультации, а четкий прогресс на пути к поставленной цели: имплементации украинской Формулы мира и ее ключевых задач".

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Жовква добавил, что "отдельным бонусом" станет "возможность провести многосторонние и двусторонние переговоры с более 30 делегациями ведущих стран Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки".

Прямая речь: "Украина имеет действенный план и готова разговаривать со всеми государствами, которые уважают международное право, суверенитет и территориальную целостность нашего государства - и таких государств абсолютное большинство.

Для поддержания постоянных контактов с нашими близкими партнерами из G7 и Европы у нас масса возможностей, а вот преимущества международной платформы, которую предоставила Саудовская Аравия, - трудно переоценить".

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Детали: Заместитель главы ОП резюмировал, что таким образом Украина "сможет ускорить имплементацию "Формулы мира", распределить роли и четко определить задачи, главная из которых - восстановление международного права и установление справедливого мира на основе Устава ООН и на условиях Украины, ведь российская агрессия продолжается на нашей территории".

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