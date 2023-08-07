Залужный: Враг пытается штурмами отвлечь внимание, в наступлении инициатива за нами

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что защитники удерживают инициативу в наступлении, а активными штурмовыми действиями россияне пытаются отвлечь украинские силы от определенных участков фронта.

Источник: Генштаб ВСУ со ссылкой на заявление Залужного по итогам разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли

Прямая речь: "Провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Вооруженные силы Украины продолжают вести оборонительные и наступательные операции.

Относительно обороны. Она - устойчивая. Наши воины для этого прилагают максимум усилий. На ряде направлений противник проводит активные штурмовые действия, но успеха не имеет. В частности, это связано с попыткой отвлечь украинские силы от определенных участков фронта.

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Что касается наступления. Продолжаются тяжелые бои, украинские войска шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед. Инициатива на нашей стороне".

Детали: Залужный сообщил, что во время разговора с Милли также обсудили актуальные потребности Вооруженных сил в вооружении и боеприпасах. Главнокомандующий поблагодарил партнеров за помощь и поддержку, договорились и в дальнейшем оставаться на связи и активно взаимодействовать.