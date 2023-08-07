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Враг 6 августа безуспешно атаковал на нескольких направлениях - сводка Генштаба

Александр ШумилинПонедельник, 7 августа 2023, 18:58
Враг 6 августа безуспешно атаковал на нескольких направлениях - сводка Генштаба
Фото: Генштаб

В течение суток 6 августа произошло около 28 боевых столкновений украинской армии с оккупантами.

Источник: сводка Генштаба

Дословно: "В течение суток враг нанес 2 ракетных и 33 авиационных удара, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам".

"На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника в районах Синьковки, севернее Ивановки Харьковской области и южнее Новоселовского на Луганщине".

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"На Бахмутском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Андреевки, Курдюмовки и Дружбы Донецкой области".

"На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки".

"На Запорожском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Роботино Запорожской области".

ВИДЕО ДНЯ

Детали:

  • В то же время, сообщается, что украинские войска продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах.

Темы: Генштабвойна
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