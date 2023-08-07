Враг 6 августа безуспешно атаковал на нескольких направлениях - сводка Генштаба
В течение суток 6 августа произошло около 28 боевых столкновений украинской армии с оккупантами.
Источник: сводка Генштаба
Дословно: "В течение суток враг нанес 2 ракетных и 33 авиационных удара, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам".
"На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника в районах Синьковки, севернее Ивановки Харьковской области и южнее Новоселовского на Луганщине".
"На Бахмутском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Андреевки, Курдюмовки и Дружбы Донецкой области".
"На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки".
"На Запорожском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Роботино Запорожской области".
Детали:
- В то же время, сообщается, что украинские войска продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах.