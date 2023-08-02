РФ заявляет об атаке беспилотного катера на свой корабль в Черном море

КОРАБЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА НА УЧЕНИЯХ В 2021 ГОДУ. ФОТО: ИЗВЕСТИЯ

Минобороны России утверждает, что Украина пыталась атаковать морским беспилотным катером российский корабль, который сопровождал гражданский морской транспорт в Черном море.

Источник: ТАСС со ссылкой на представителя Минобороны России Игоря Конашенкова

Детали: Это, как уверяет Конашенков, произошло в юго-западной части моря, и якобы украинский катер был уничтожен.

Напомним: Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы, которая прекратила действовать с 17 июля, а также свернула морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории моря и, соответственно, возобновила там режим временно опасного района.

Что предшествовало: 1 августа Министерство обороны России также утверждало, что Украина якобы предприняла попытку атаковать корабли Черноморского флота РФ в 340 км к юго-западу от оккупированного Севастополя.