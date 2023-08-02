Жена судьи ВАКС помогала ему писать решения по громкому делу – СМИ

Судью Высшего антикоррупционного суда Андрея Бицюка заподозрили в том, что он делится с женой-адвокатом материалами дел, а она помогает ему выписывать судебные решения в отношении чиновников, подозреваемых в коррупции.

Источник: расследование "Слідства.Інфо"

Детали: Журналисты исследовали черновик полной версии судебного решения, которое ведет следственный судья ВАКСа Андрей Бицюк, полученный от источников на условиях анонимности.

В первые дни полномасштабного вторжения в Высший антикоррупционный суд обратился экс-прокурор Одесской области Олег Жученко с просьбой перечислить залоговые средства на нужды ВСУ. Заседание проводил следственный судья Бицюк. Он удовлетворил ходатайство Жученко, чем ослабил меру пресечения экс-прокурора.

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Но, похоже, судья Бицюк был не до конца уверен в своем решении, поэтому решил отправить документы по делу Жученко своей жене. В черновике полной версии постановления, созданной из учетной записи Бицюка 2 марта 2022-го, - достаточно туманная формулировка судьи, почему экс-прокурору позволяют перечислить залог на нужды армии и взамен получить больше свободы, находясь под следствием.

Издание "Слідство.Інфо" получило еще один документ - с названием "СправаЖуч". В его метаданных автором снова фигурирует Бицюк, а вот правки вносились уже человеком по имени Анна Надточиева. В тот же день отредактированный документ прислали с электронной почты, которую использует жена судьи Надточиева (она указывала именно эту почту, когда была кандидатом в судьи ВАКС), на почту Бицюка (которую он указывал во время конкурса в ВАКС).

Журналисты отметили интересную формулировку, которая появилась в окончательном решении суда после правок Надточиевой: "Сторона защиты обосновывает ходатайство об изменении меры пресечения введением военного положения и предоставлением возможности подозреваемому Жученко А.Д. принять участие в защите территориальной целостности и независимости Украины".

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В то же время во время многоминутного заседания ВАКСа в начале полномасштабной войны о таком праве подозреваемого речь не шла. "Слідство.Інфо" решило проверить, действительно ли экс-прокурор Одесской области хотел в ряды ВСУ.

В разговоре с журналистами Жученко рассказал, что после начала полномасштабного вторжения обратился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру с вопросом о возможности передачи 2,6 млн гривен залога на нужды ВСУ. То есть сам подозреваемый хотел помочь армии только деньгами, а не идти служить, отмечают расследователи. Он прислал журналистам текст ходатайства, которое в феврале 2022-го подавал в ВАКС. И действительно - там не было ни слова о том, что Жученко с оружием в руках собирается защищать государство.

А вот в официальном решении, которое является публичным, именно это намерение убеждает судью ослабить меру пресечения подозреваемому в коррупции. Получается, что жена судьи просто придумала это, когда редактировала документ, будучи абсолютно посторонним человеком в этом деле, отмечают расследователи.

Среди полученных документов "Слідство.Інфо" обнаружило еще одно письмо с проектом решения по делу Жученко. На этот раз автором документа с правками Андрея Бицюка является Наталья Мовчан. Женщина с таким же именем работает в ВАКСе следственной судьей. Судебное решение именно в этой версии было опубликовано в судебном реестре. Судья Мовчан отказалась общаться с журналистами и бросила трубку.

Полученные и обработанные журналистами документы свидетельствуют о том, что Надточиева имела доступ к материалам дел, которые ведет ее муж, - и не только в отношении экс-прокурора Одесской области.

"Слідству.Інфо" известно, что судья Бицюк мог делиться с женой не только текстами будущих судебных решений, но и конфиденциальной информацией (копии паспортов, адреса проживания, банковские данные и др.) в отношении подозреваемых Андрея Гавриленко и Бориса Родина (они вместе с экс-прокурором Жученко являются фигурантами так называемого дела Труханова-Галантерника).

По делу другого подозреваемого в коррупционных действиях Олега Брындака следственный судья Бицюк прислал жене ряд документов - копии платежных поручений, заявления людей, которые внесли залог за Брындака, ходатайство об изменении меры пресечения и прочее.

"Если удастся доказать, что он производил все эти действия, использовал чужие мнения в судебном решении и выдал их за свои, то должен собираться Высший совет правосудия. Здесь могут быть признаки существенного дисциплинарного проступка - это основание для увольнения с должности. Я допускаю, что ему могут дать выговор и отправить поучиться в Национальную школу судей", - комментирует Вадим Валько, юрист Центра противодействия коррупции.

Журналистам не без проблем удалось получить комментарий самих супругов. После того как ВАКС в ответ на запрос журналистов о комментарии Бицюка предложил другого судью, и безрезультатного длительного ожидания под судом (как оказалось, судья покидает рабочее место через другой выход), журналисты "Слідства.Інфо" наведались в его квартиру.

Разговор с судьей оказался коротким - на все вопросы журналистов Бицюк настаивал, что никто ему не помогает вершить правосудие.

Надточиева во время разговора с журналистами сначала настаивала, что никогда не вмешивалась в работу мужа-судьи, но уже через несколько минут беседы засомневалась.

"Тогда началась война, я была на Закарпатье. Он (муж, судья Бицюк, - ред.) работал и жил в суде. Возможно, он просил меня немного подкорректировать какой-то текст, потому что он не успевал, но я не помню никаких деталей. Чисто теоретически могло быть, что мне дали шаблон, сказали, что надо что-то подкорректировать. Возможно, это был помощник. Он меня никогда не просит ни о чем большем. Я считаю, что его знания выше моих", - рассказала адвокат.

Ответы на поднятые вопросы предстоит найти соответствующим органам, которые должны заинтересоваться находками журналистов. Ведь очевидно, что базовые принципы правосудия в этом случае нарушены, отмечает "Слідство.Інфо".