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Следствие в РФ решило засекретить дело Стрелкова

Ирина БалачукСреда, 2 августа 2023, 20:45
Следствие в РФ решило засекретить дело Стрелкова
Игорь Стрелков (Гиркин). Фото из его Telegram

Российское следствие решило засекретить дело бывшего так называемого "главы минобороны ДНР" и критика властей РФ Игоря Стрелкова (настоящая фамилия Гиркин), которого ранее задержали за экстремизм.

Источник: российское пропагандистское издание РБК со ссылкой на адвоката Александра Молохова

Детали: Сообщается, что уголовное дело засекретили из-за гостайны.

Молохов от других комментариев отказался, отметив, что это единственное, что можно сообщить.

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Стрелкова подозревают в публичных призывах к экстремизму через телеграм-канал.

В судебном заседании, которое прошло в Мещанском суде Москвы 21 июля, говорилось, что расследование ведут следователи ФСБ.

Суд отправил Стрелкова под арест до 18 сентября.

По статье за публичные призывы к экстремизму ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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Темы: СтрелковРосcиясудФСБ
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