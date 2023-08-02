Следствие в РФ решило засекретить дело Стрелкова
Российское следствие решило засекретить дело бывшего так называемого "главы минобороны ДНР" и критика властей РФ Игоря Стрелкова (настоящая фамилия Гиркин), которого ранее задержали за экстремизм.
Источник: российское пропагандистское издание РБК со ссылкой на адвоката Александра Молохова
Детали: Сообщается, что уголовное дело засекретили из-за гостайны.
Молохов от других комментариев отказался, отметив, что это единственное, что можно сообщить.
Стрелкова подозревают в публичных призывах к экстремизму через телеграм-канал.
В судебном заседании, которое прошло в Мещанском суде Москвы 21 июля, говорилось, что расследование ведут следователи ФСБ.
Суд отправил Стрелкова под арест до 18 сентября.
По статье за публичные призывы к экстремизму ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Предыстория:
- 21 июля российские СМИ сообщили, что силовики задержали Игоря Стрелкова (настоящая фамилия Гиркин). Жена Стрелкова заявила, что ему выдвинули обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм).
- Стрелков заочно приговорен окружным судом Гааги к пожизненному заключению. Он признан виновником крушения малайзийского Boeing в августе 2014 года. Суд заявил, что Игорь Гиркин и двое его подчиненных "виновны в убийстве 298 раз".