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"Вагнеровцы" продолжают вербовать наемников в России, несмотря на заявления Пригожина - росСМИ

Александр ШумилинСреда, 2 августа 2023, 21:08
Вагнеровцы продолжают вербовать наемников в России, несмотря на заявления Пригожина - росСМИ

"ЧВК Вагнер" продолжает вербовать наемников в России, несмотря на заявление главаря Евгения Пригожина о прекращении набора, при этом основное направление для отправки обученных боевиков - Африка.

Источник: российское издание "Важные истории"

Детали: Журналисты обнаружили в чатах сообщения о том, что "Вагнер" возобновит набор наемников в августе.

Один из бывших наемников, который уже воевал в Африке и Украине, рассказал изданию, что вербовка уже возобновилась через православный спортивный клуб "Десантник" в Омске и один из пунктов "ЧВК Вагнер" в Новосибирске.

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Когда корреспондент попытался записаться на новый набор под видом наемника, в омском "Десантнике" ему отказали, однако в новосибирской организации ветеранов "Силовое единство Сибири", которая является официальным представителем "ЧВК Вагнер", рассказали, что новый набор проходит по пятницам.

Журналисту предложили прийти с кроссовками и спортивной формой в офис и сдать нормативы по физической подготовке. Также представители "Вагнера" предупредили, что кандидат не должен иметь судимостей, хронических заболеваний и долгов перед Федеральной службой судебных приставов.

Кроме того, у потенциального "вагнеровца" должна быть воинская специальность и загранпаспорт, поскольку основное направление набора - африканские страны.

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Еще один наемник, с которым пообщался корреспондент, рассказал, что на самом деле вербовочные центры распределяют направления работы боевиков уже после отбора.

Во время общения с вербовщиком корреспонденту предложили отправиться в "зону СВО" без подписания контракта с Минобороны РФ от "ЧВК Редут", связанной с "Газпромом".

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Темы: ВагнерРосcияПригожин
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