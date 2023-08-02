"Вагнеровцы" продолжают вербовать наемников в России, несмотря на заявления Пригожина - росСМИ
"ЧВК Вагнер" продолжает вербовать наемников в России, несмотря на заявление главаря Евгения Пригожина о прекращении набора, при этом основное направление для отправки обученных боевиков - Африка.
Источник: российское издание "Важные истории"
Детали: Журналисты обнаружили в чатах сообщения о том, что "Вагнер" возобновит набор наемников в августе.
Один из бывших наемников, который уже воевал в Африке и Украине, рассказал изданию, что вербовка уже возобновилась через православный спортивный клуб "Десантник" в Омске и один из пунктов "ЧВК Вагнер" в Новосибирске.
Когда корреспондент попытался записаться на новый набор под видом наемника, в омском "Десантнике" ему отказали, однако в новосибирской организации ветеранов "Силовое единство Сибири", которая является официальным представителем "ЧВК Вагнер", рассказали, что новый набор проходит по пятницам.
Журналисту предложили прийти с кроссовками и спортивной формой в офис и сдать нормативы по физической подготовке. Также представители "Вагнера" предупредили, что кандидат не должен иметь судимостей, хронических заболеваний и долгов перед Федеральной службой судебных приставов.
Кроме того, у потенциального "вагнеровца" должна быть воинская специальность и загранпаспорт, поскольку основное направление набора - африканские страны.
Еще один наемник, с которым пообщался корреспондент, рассказал, что на самом деле вербовочные центры распределяют направления работы боевиков уже после отбора.
Во время общения с вербовщиком корреспонденту предложили отправиться в "зону СВО" без подписания контракта с Минобороны РФ от "ЧВК Редут", связанной с "Газпромом".
Предыстория:
- 31 июля 2023 года главарь террористов "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что компания прекратила вербовку новых наемников.
- Вечером 23 июня главарь "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым таборам его "ЧВК" и из-за этого 25 тысяч наемников отправляются "восстанавливать справедливость".
- 24 июня "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и захватили военные объекты в Воронеже, шли "на Москву" - в столице РФ уже готовились к обороне.
- Вечером того же дня после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его "вагнеровцы" возвращаются в полевые лагеря.
- ФСБ сообщило, что уголовное дело о "вооруженном мятеже" руководителя "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина прекращено.