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Российские бомбардировщики сели в Энгельсе − ПС

Ирина БалачукСреда, 2 августа 2023, 23:10
Российские бомбардировщики сели в Энгельсе − ПС
Ту95мс. Фото иллюстративное с aviation21.ru

Российские стратегические бомбардировщика Ту-95мс, которые ранее вылетели с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ и летели в район Каспия, сели в Саратовской области России.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ПС: "По подтвержденной информации, по состоянию на 22.45, все самолеты Ту-95мс совершили посадку на аэродроме базирования стратегической авиации "Энгельс" (Саратовская область)".

Детали: Вместе с тем Воздушные силы не объявили об отбое возможной угрозы ракетных ударов.

Предыстория:

  • Ранее воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе ракетного удара, поскольку в России взлетели 4 стратегических бомбардировщика Ту-95мс.

Темы: Воздушные силы ВСУРосcияавиа
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