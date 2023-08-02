Российские бомбардировщики сели в Энгельсе − ПС

Российские стратегические бомбардировщика Ту-95мс, которые ранее вылетели с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ и летели в район Каспия, сели в Саратовской области России.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ПС: "По подтвержденной информации, по состоянию на 22.45, все самолеты Ту-95мс совершили посадку на аэродроме базирования стратегической авиации "Энгельс" (Саратовская область)".

Детали: Вместе с тем Воздушные силы не объявили об отбое возможной угрозы ракетных ударов.

Предыстория: